Александр Медведев: «Переговоров с «Интером» Бекхэма не ведем. Дриусси точно останется до конца сезона»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что форвард Себастьян Дриусси не покинет команду.

— Мы переговоров с «Интер Майами» не ведем. Дриусси – игрок «Зенита». До конца сезона он точно останется в команде.

— У вас есть предложения по каким-либо игрокам?

— Предложения всегда есть. Но мы не комментируем процесс, — сказал Медведев «Рейтингу Букмекеров».

Ранее сообщалось, что «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму, готов заплатить 25 млн долларов за трансфер 23-летнего аргентинца.

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