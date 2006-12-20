Александр Медведев: «Переговоров с «Интером» Бекхэма не ведем. Дриусси точно останется до конца сезона»

Генеральный директор Александр Медведев заявил, что форвард Себастьян Дриусси не покинет команду.

— Мы переговоров с не ведем. Дриусси – игрок «Зенита». До конца сезона он точно останется в команде.

— У вас есть предложения по каким-либо игрокам?

— Предложения всегда есть. Но мы не комментируем процесс, — сказал Медведев «Рейтингу Букмекеров».

Ранее сообщалось, что «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму, готов заплатить 25 млн долларов за трансфер 23-летнего аргентинца.

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