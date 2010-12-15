Агент Дриусси: «Бекхэм готов заплатить 25 млн долларов. У «Зенита» есть время до 19 декабря»

«Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму, хочет подписать форварда Себастьяна Дриусси, сообщил агент игрока Эрнан Берман.

Была информация, что предлагает 30 миллионов долларов за Дриусси и хавбека Матиаса Краневиттера.

«Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста.

Себастьяна хочет пригласить лично . Он готов заплатить 25 миллионов долларов.

Если петербуржцы откажут, то «Интер» возьмет Рохера Мартинеса (нападающего мексиканской «Америки» – прим. Sports.ru). У петербуржцев есть время до 19 декабря», – заявил Берман.