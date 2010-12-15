Агент Дриусси: «Бекхэм готов заплатить 25 млн долларов. У «Зенита» есть время до 19 декабря»

«Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму, хочет подписать форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, сообщил агент игрока Эрнан Берман.
Была информация, что «Интер Майами» предлагает 30 миллионов долларов за Дриусси и хавбека Матиаса Краневиттера.
«Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста.
Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов.
Если петербуржцы откажут, то «Интер» возьмет Рохера Мартинеса (нападающего мексиканской «Америки» – прим. Sports.ru). У петербуржцев есть время до 19 декабря», – заявил Берман.