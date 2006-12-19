📼🎧 Подкаст «Извините, пирожки» обсуждает фильм «Гол!»: лента нашего детства провалилась в прокате, зато подарила мемы и Зидана в камео

Осторожно, будут спойлеры.

Иван Калашников и Виталий Суворов в этот раз подобрались максимально близко к футболу в поп-культуре: они обсуждают фильм «Гол!» 2005 года, снятый на деньги adidas и при поддержке ФИФА и мадридского «Реала».

Несмотря на щедрые инвестиции, «Гол!» провалился в прокате и пролетел мимо «Оскара». Но он оставил большое наследие в виде мемов про «Реал», фаната-сумоиста и даже книгу, в которой Муньес переходит в «Ростов», а Харриса убивает Стипе Плетикоса. Да, мы серьезно.

А еще внутри совершенно удивительные истории со съемок про Бэкса, Зидана и Рауля – и они интереснее сюжета «Гола».

Твиттер Виталия Суворова

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