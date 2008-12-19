Леонид Слуцкий прибыл в Казань на базу , сообщает «Бизнес Online».

48-летнему специалисту провели экскурсию на базе, он ознакомился с клубной инфраструктурой.

О назначении Слуцкого на пост главного тренера объявят сегодня, в ближайшее время тренер подпишет пятилетний контракт.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Рубин» не выигрывает с 5 октября.

Слуцкий был проводником России в Европу. Жаль, что его приключение закончилось, а наш футбол снова в вакууме