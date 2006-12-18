Месси, Бэйл, Иско и Гризманн выйдут на класико в старте. Ракитич заменил Бускетса

«Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на перенесенный матч 10-го тура .

После того, как «Барселона» объявила состав на игру, каталонским клубом было внесено изменение в стартовом сочетании: хавбека Серджи Бускетса заменил полузащитник Иван Ракитич.

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серджи Роберто, Иван Ракитич, Френки де Йонг, , Луис Суарес, Антуан Гризманн.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, , Ферлан Менди, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Иско.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за его ходом вы сможете по текстовой трансляции, которую проведет Sports.ru.