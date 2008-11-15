Александр Дюков: «Форму сборной России adidas пустил в производство без согласования»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России.

– Будет ли пересмотрен контракт с adidas из-за новой формы? И когда сборная России выйдет в новой форме?

– Когда дизайн новой формы будет разработан и согласован. Будет ли он вообще разработан, adidas пока не ответил. То, что произошло, лучше прокомментирует Александр Алаев, он вел переговоры.

Я могу сказать следующее. Работа со спонсором и разработка формы — длительный процесс, который занимает 14-15 месяцев. В сентябре 2018 года был приготовлен новый дизайн, РФС высказал свои пожелания, не согласовал вариант. В январе предложили новую версию, и они опять не получили нашего одобрения. Но тем не менее они пустили ее в производство без нашего согласования. В результате мы получили ту форму, которая есть.

Наша мнение — дизайн неудачный, есть вопросы к качеству. Надеемся, что adidas проведет работу над ошибками. Пока будем выступать в той форме, которая есть.

Adidas — наш давний партнер. Мы хотели поддержать партнеров. Во время презентации стало понятно, что проблема не только с дизайном, но и качеством. Причем достаточно существенное. Речи о разрыве с контакта с adidas не идет. Когда контракт подойдет к завершению, тогда можем рассмотреть и российские компании, – сказал Дюков.

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме: с поднятыми руками цвета выстраиваются правильно

Сборная России не будет играть в новой форме. Похоже, виноват перевернутый флаг

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!