РФС о форме сборной: «На эскизах было совсем другое качество, а получилось то, что нас не устраивает»

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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что организация рассчитывает получить новую форму для сборной России от adidas.

«Мы надеемся, что adidas пойдет нам навстречу и сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится. Уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы у команды была форма, которая устроит всех», – сказал Алаев.

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сказал, что представленный комплект формы не был согласован.

«То, что презентация прошла без согласования, – это общая ошибка, цепочка событий. На эскизах было совсем другое качество, а на деле получилось то, что нас не устраивает. Когда мы увидели реакцию СМИ и болельщиков, мы поняли, что надо срочно вмешиваться в процесс», – сказал Мельников.

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