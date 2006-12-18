Брат Погба: «Ливерпуль» уничтожит «Атлетико»

Матиа Погба, брат хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, поделился мнением о возможном исходе игр между и «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Погба спорил с экс-футболистом «Уэски» Хосе Антонио Мартином Отином в студии испанского канала El Chiringuito.

«Лоди остановит Салаха? Лоди не подаст ни одного кросса. Он будет слишком занят Салахом. Лоди будет измотан», – сказал Погба.

Его собеседник ответил, что в случае, если защитник «Челси» Маркос Алонсо перейдет в , у мадридского клуба будут шансы на успех.

«Это еще хуже, потому что Маркос Алонсо любит атаковать. Лоди с точки зрения оборонительных навыков лучше Алонсо. И если «Атлетико» остановит Салаха, то есть еще Мане, Хендерсон, Вейналдум, Наби Кейта... «Ливерпуль» уничтожит «Атлетико».

Посмотрим. Я позвоню вам. Если я ошибаюсь, то признаю это. Приготовьтесь, мой друг. Я просто говорю то, что думаю, как и каждый из присутствующих. «Ливерпуль» уничтожит «Атлетико», – сказал Погба.

«Реал» сыграет с «Ман Сити» в 1/8 финала ЛЧ, «Ливерпуль» против «Атлетико», «Барса» – «Наполи» и другие пары