Клопп и Симеоне впервые встретятся в еврокубках, где немец с клубом АПЛ ни разу не уступал в двух матчах

«Ливерпуль» сыграет с в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы 4 раза играли с «матрасниками» в еврокубках – команды победили по одному разу и дважды сыграли вничью.

Клубы только один раз пересекались в плей-офф еврокубка – в полуфинале Лиге Европы-2009/10. Тогда победил «Атлетико».

Примечательно, что главные тренеры клубов – Юрген Клопп и Диего Симеоне – впервые сыграют друг против друга.

Немецкий специалист во главе еще ни разу не проиграл ни одного двухматчевого противостояния в еврокубках.

«Реал» сыграет с «Ман Сити» в 1/8 финала ЛЧ, «Ливерпуль» против «Атлетико», «Барса» – «Наполи» и другие пары