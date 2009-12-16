Клопп и Симеоне впервые встретятся в еврокубках, где немец с клубом АПЛ ни разу не уступал в двух матчах

«Ливерпуль» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мерсисайдцы 4 раза играли с «матрасниками» в еврокубках – команды победили по одному разу и дважды сыграли вничью.
Клубы только один раз пересекались в плей-офф еврокубка – в полуфинале Лиге Европы-2009/10. Тогда победил «Атлетико».
Примечательно, что главные тренеры клубов – Юрген Клопп и Диего Симеоне – впервые сыграют друг против друга.
Немецкий специалист во главе «Ливерпуля» еще ни разу не проиграл ни одного двухматчевого противостояния в еврокубках.
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