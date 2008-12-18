Оздоев о ЛЧ: «Не стал бы называть провалом выступление «Зенита». Была сильная группа, как и у «Локо»

Полузащитник Магомед Оздоев оценил выступление российских клубов в Лиге чемпионов.

— Что случилось с «Зенитом» в Португалии? Это провал? Ведь все было хорошо до последнего матча.

— Я бы не стал называть наше выступление провалом. Группа была относительно ровная, набрали схожие очки, просто кому-то повезло больше, кому-то меньше.

— Группа ровная, но и тяжелой по сравнению со многими другими ее не назовешь.

— Это всего лишь разговоры. У меня на все три команды из группы были оповещения на телефоне, я за ними слежу, приходят все уведомления о голах и результатах. «Бенфика» идет на первом месте в Португалии, перед игрой с нами в чемпионате закинули сопернику четверку, «Лион» в последнем матче перед шестым туром ЛЧ тоже четыре отгрузил.

У нас была сильная группа, как и у «Локомотива». Когда «Локомотив» обыграл «Байер», я сказал, что «Байер» поборется за выход из группы. Немцы просто набрали форму. Плюс им в Германии и не повезло, нельзя сказать, что они были хуже «Локо». Гиля спасал в некоторых моментах.

Но в таких группах интересно и приятно играть. У нас же сейчас везде кричат, что наши соперники всегда слабые, если мы их обыгрываем.

— Приведите пример.

— Пожалуйста. Обыграли Шотландию на выезде со сборной. Все сказали: «Ой, Шотландия не та. Казахстан впереди, который шотландцев прибил 3:0. Вот там посмотрим». Обыграли Казахстан: «Ну, Казахстан – всегда Казахстан. Вот впереди Шотландия дома, они вам покажут». Обыграли их 4:0: «Ну нет, все равно не та команда. Проверка будет с Кипром на выезде, вот это команда». Обыграли Кипр 5:0: «Нет, все-таки слабая команда, ерунда».

— Почему так происходит?

— У нас не любят хвалить своих. И я не могу понять почему. В такие моменты вспоминаю детство.

— Что именно?

— Для меня не было и нет разницы, какая команда играет в еврокубках. Они все наши. В детстве я болел за «Реал», но, когда наши команды играли в Европе, я душой болел за всех. Когда у тебя на телевизоре три канала — ОРТ, РТР и НТВ — и ты видишь на НТВ посреди недели матч нашей команды в Европе… Ох, это фантастика. Я сидел до глубокой ночи и болел, – сказал Оздоев.

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