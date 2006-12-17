Де Йонг о класико: «Мое любимое – это 5:0 на «Камп Ноу»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от предстоящего матча против мадридского .

«Прошлогодний матч за «Аякс» против них был действительно особенным, но сейчас нас ждет новая игра, и я выступаю за другой клуб, поэтому все будет по-другому.

Я очень воодушевлен, так как это будет мое первое класико. Я следил за всеми предыдущими матчами между «Барсой» и «Реалом» по телевизору, мое любимое – 5:0 на «Камп Ноу».

Игра против «Реала» – это всегда особенный момент. Кроме того, моя семья будет на стадионе, и они однозначно почувствуют эту удивительную атмосферу», – сказал де Йонг.

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