Испанский политик Гираута: «Прошу «Реал» не выходить на класико. Сепаратисты планируют использовать этот матч»

Испанский политик Хуан Карлос Гираута призвал «Реал» не выходить на поле в матче Ла Лиги против «Барселоны» из-за ситуации в Каталонии.
«Сепаратисты однозначно планируют использовать класико, чтобы отправить свое сецессионистское послание миллионам футбольных болельщиков.
«Демократическое цунами» (радикальное движение сторонников независимости Каталонии – прим. Sports.ru) – это не шутка. Они опасны и будут стремиться транслировать свою пропаганду с помощью этого матча.
Многие из нас находятся в изгнании (Гираута родился в Барселоне – прим. Sports.ru), нам пришлось покинуть Каталонию.
Я смиренно прошу «Реал» не выходить на класико, даже если это будет стоить им трех очков», – сказал Гираута.
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