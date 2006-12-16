Директор «Ман Сити»: «Дуэль лучшего тренера мира и «Реала» всегда интересна»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Чики Бегиристайн Пеп Гвардиола Футбол

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о предстоящей встрече с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, кому нам нужно противостоять, но и соперник знает нашу команду и нашего тренера. Дуэль лучшего тренера мира, Пепа Гвардиолы, с «Реалом» всегда интересна. Будет отличное противостояние, но самое важное – команда.

Мы вовсе не расслаблены в АПЛ. Нам нужно оставаться сосредоточенными, если не наступит момент, когда победа станет невозможной. Нужно тренироваться и играть каждую неделю, чтобы сохранять лучшую форму», – сказал Бегиристайн.

 

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