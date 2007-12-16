Юрген Клопп: «Не думаю, что Симеоне радостно бегал по гостиной от того, что «Атлетико» достался «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мерсисайдцам достался «Атлетико».

«Это интересная жеребьевка. Я действительно думал, что это будет Мадрид – один из двух клубов, – и так оно и оказалось в действительности.

У нас остались потрясающие воспоминания от Мадрида, и это здорово (финал прошлой Лиги чемпионов состоялся на стадионе «Атлетико», «Ливерпуль» победил – прим. Sports.ru). Что я могу сказать? Я провел один из лучших дней в жизни на этом стадионе, но на этот раз – в первую очередь – мы должны поехать туда, работать и стараться изо всех сил. Но на этот раз мы играем против «Атлетико», это их родной дом.

Нас ждет сложная задача. Но если посмотреть на итоги жеребьевки, то в 1/8 финала уже есть четыре или пять матчей, которые потенциально могли бы быть финалами. По-моему, в прошлый раз я сказал, что та жеребьевка – самая сильная за последние 16 или последние восемь лет, но похоже, что с каждым годом она становится все сильнее и сильнее. Это хорошо, потому что такова и должна быть Лига чемпионов. В любом раунде никогда не бывает легких противников.

Хорошая жеребьевка, сложный матч, как и должно быть. Я не думаю, что мистер Симеоне бегает по своей гостиной и радуется, что им достался «Ливерпуль». Матчи будут тяжелыми. Две команды, которые привыкли играть в интенсивный футбол. Конечно, разные стили, разная организация игры, но обе готовы к напряженной борьбе, и это все усложняет», – заявил Клопп.