Фредрик Юнгберг: «Посмотрите на ценники запасных «Ман Сити». У нас на замену вышла молодежь, я горд игроками»

Исполняющий обязанности главного тренера Фредрик Юнгберг прокомментировал разгром от «Манчестер Сити» (0:3) в 17-м туре АПЛ.

«Это демонстрирует уровень «Манчестер Сити». Свой уровень показал Кевин де Брюйне.

Мы работали над структурой нашей игры, в том эпизоде пять наших игроков противостояли двоим, но они все равно забили.

– чемпион Англии. Я был горд ребятами. Посмотрите на возраст нашего состава, которым мы заканчивали игру, он совсем молодой.

У меня было ощущение, что мы неплохо играли и держали мяч. Нам не хватило финальной искры, и когда ты довольно рано проигрываешь 0:2 или 0:3, это выбивает из колеи.

Игроки проявили характер, но при счете 0:3 играть тяжело. Посмотрите на ценники игроков «Сити», которые вышли на замену. У нас вышла одна молодежь. Разница колоссальная, но я все равно горжусь парнями», – сказал Юнгберг.