Сульшер про 1:1 с «Эвертоном»: «Мы нанесли 20 с лишним ударов. Думаю, заслуживали большего»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался после ничейного результата в матче 17-го тура АПЛ против (1:1).

«Очевидно, что мы расстроены из-за того, что пропустили такой мяч. Мы не контролировали игру в течение 5 минут. Нужно было продержаться, но я не думаю, что это та цель, которую мы должны были перед собой ставить, но все получилось так, как получилось.

Мы смогли вернуться в игру, оказывая хорошее давление на них. Снова отличный гол от малыша (Гринвуда – прим. Sports.ru), в конце матча нам просто не хватило времени. Мы не смогли забить еще раз.

Невозможно контролировать результат. Мы доминировали, нанесли 20 с лишним ударов (24 удара по воротам, 8 – в створ – прим. Sports.ru) и пропустили после стандарта, а они, возможно, одни из лучших в лиге по их реализации. Всегда можно пропустить от такой команды, как «Эвертон». Мне кажется, что мы заслуживали большего.

Это был невероятный год. В среду, судя по всему, будет год с того момента, как я возглавил «Юнайтед». Мы с нетерпением ждем этого дня, чтобы сыграть с «Колчестером», – сказал Сульшер в интервью MOTD.