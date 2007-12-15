Сульшер о голе «Эвертона»: «Это фол. На плечо Де Хеа положили руку»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча с «Эвертоном» (1:1).

«Разочарованы, что не набрали три очка. В концовке у нас не хватило идей, чтобы одержать победу. Мы прижимали их к воротам, и если одна из команда и вырвала бы победу, то это мы.

Мы вернулись в игру после расстраивающего первого тайма. Нельзя так пропускать со стандартов, но там был фол. Сейчас нет смысла жаловаться, но рука соперника была на плече Де Хеа, когда он пытался выбить мяч.

– это совершенно другой уровень и в штрафной, и вне ее. Его голы не удивляют. Крайне уместно то, что он забил в 4000-й игре «МЮ» [подряд с воспитанником в составе], и мне теперь сложно оставлять его вне состава.

У нас всегда была своя ДНК, плюс мы добавляли игроков из других топ-клубов, здесь мы всегда будем придерживаться такой философии.

Сегодня мы расстроены, но впереди у нас четвертьфинал Кубка лиги в среду, и у меня сильный состав, так что я смогу выбрать», – сказал Сульшер.

Главным арбитром матча «МЮ» – был Майкл Оливер.

Фото: кадр из трансляции Sky Sports

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