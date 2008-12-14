Лэмпард хочет подписать нового вратаря в «Челси» летом (Bleacher Report)

может приобрести нового вратаря перед стартом сезона-2020/21.

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на источники, близкие к тренерскому штабу команды, инициатором работы по поиску потенциальных новобранцев является главный тренер .

Англичанин хочет рассмотреть различные варианты, и, как пишет Bleacher Report, имеются сомнения в позиции Кепы в роли первого номера «синих» в долгосрочной перспективе.

Кепа является самым дорогим вратарем в истории футбола. Летом 2018 года «Челси» заплатил за него «Атлетику» 80 миллионов евро.