«Челси» проиграл «Борнмуту» (0:1). У Лэмпарда 4 поражения в 5 последних матчах АПЛ

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Борнмут Футбол

«Челси» проиграл «Борнмуту» в матче 17-го тура чемпионата Англии (0:1). 

Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах АПЛ.

Лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 29 очками. У «Манчестер Сити», идущего третьим, 32 очка и игра в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Челси – Борнмут 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
14 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 84 Гослинг.
ЧелсиАррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо (Батшуайи, 78), Канте, Маунт, Пулишич (Ковачич, 65), Виллиан (Хадсон-Одои, 65), Абрахам.
БорнмутРэмсдейл, Мифем, Фрэнсис, Стэйси, Рико, Кук, Биллинг, Гослинг, Фрэйзер, Лерма, Кинг (Соланке, 75).
Предупреждения:
Кук (50), Ковачич (81), Гослинг (82).

 

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья