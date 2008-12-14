«Челси» проиграл «Борнмуту» (0:1). У Лэмпарда 4 поражения в 5 последних матчах АПЛ

«Челси» проиграл «Борнмуту» в матче 17-го тура чемпионата Англии (0:1).

Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах АПЛ.

Лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 29 очками. У «Манчестер Сити», идущего третьим, 32 очка и игра в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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