«Челси» проиграл «Борнмуту» (0:1). У Лэмпарда 4 поражения в 5 последних матчах АПЛ

«Челси» проиграл «Борнмуту» в матче 17-го тура чемпионата Англии (0:1).
Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах АПЛ.
Лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 29 очками. У «Манчестер Сити», идущего третьим, 32 очка и игра в запасе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 14 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
- Гол:
- 0:1 – 84 Гослинг.
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Челси –
Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо (Батшуайи, 78), Канте, Маунт, Пулишич (Ковачич, 65), Виллиан (Хадсон-Одои, 65), Абрахам.
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Борнмут –
Рэмсдейл, Мифем, Фрэнсис, Стэйси, Рико, Кук, Биллинг, Гослинг, Фрэйзер, Лерма, Кинг (Соланке, 75).