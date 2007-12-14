Глава комиссии WADA подтвердил, что отстранение России не коснется Евро-2020 и финала ЛЧ-2021

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор подтвердил, что решение об отстранении России на четыре года от участия в международных соревнованиях не коснется матчей -2020 в Санкт-Петербурге и финала Лиги чемпионов-2021, который пройдет на «Газпром Арене»«.

«Мы дошли до крупных соревнований, до чемпионатов мира. Никто этого не ожидал. Теперь все обсуждают: «Ну, вы должны были пойти еще дальше [с отстранением России], вплоть до Евро». Каждый имеет право на это мнение.

Вы также должны помнить, что у нас должна быть единая линия поведения для всех. Да, в футболе чемпионат Европы – это важное событие, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого значения. Так что нужно действовать одинаково», – цитирует Тэйлора The Seattle Times со ссылкой на AP.

Запрет WADA не коснется Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге, так как УЕФА не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.

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