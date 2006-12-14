Акинфеев – болельщикам ЦСКА: «Если слышу оскорбления, принципиально не подхожу к трибуне. Это колхоз, дикость»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих отношениях с болельщиками.

– Некоторые болельщики часто упрекают игроков, в том числе и тебя, что вы не всегда подходите благодарить фанатов, особенно – после поражений. Что можешь сказать об этом?

– Во-первых, могу сказать так: в 90% случаев 90% игроков подходят к трибуне и благодарят.

Во-вторых, скажу откровенно, мне не нравится история, когда команда проиграла – все понятно, обидно – и начинаются заряды типа «ЦСКА, играть! Вперед, твою мать». Лично мне это обидно.

Я в ЦСКА с четырех лет. Когда у кого-то возникает какой-либо вопрос, всегда говорю об этом. По-моему, это весомый аргумент для того, чтобы я мог отвечать подобным образом. Если возникает вопрос, есть клуб болельщиков. Можем встретиться – на стадионе, в офисе, на базе. Есть претензии – сели, поговорили.

Не нужно уподобляться некоторым другим командам, где идут постоянные склоки: «Иди сюда, я тебе сейчас по башке настучу». Это же колхоз какой-то, дикость.

Мне как капитану обидно даже не то, что кричат на меня или кого-то из игроков, это кричат в адрес ЦСКА. Причем кричат те же люди, которые сами наш герб и носят. Да, я иногда не подхожу к трибуне, потому что не хочу хлопать людям, которые оскорбляют наш клуб.

Если фанат требует от футболиста, то и футболист может потребовать от фаната. Не бывает по щучьему велению – вышли, забили, победили. Повторюсь, если возник вопрос, сели, спокойно поговорили, выпили чай, пиво, все, что угодно.

– Недавно подобная неприятная ситуация возникла после матча с «Ростовом».

– Да просто глупо. Кто-то начал орать: «Иди сюда, что такое». Ребят, честно, глупо. Даже не хочется поворачиваться в сторону трибуны. Я понимаю, что орет это один из тысячи. Ну так осадите его. Сами. Он же и вас подставляет.

Мы вспоминали выездные игры – Ростов-на-Дону, Самара и другие. Там многие хотят получить автограф, сделать фотографию. Но если я слышу оскорбления, я принципиально не подхожу к трибуне, потому что должно быть уважение, – сказал Акинфеев.

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