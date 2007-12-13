Гончаренко о записках игрокам: «Там только мат и «Давайте вперед», исходя из того, как я себя веду»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пошутил о записках, которые он передает игрокам во время матчей.

— Готовы ли исполнить всеобщее желание и рассказать, что содержится в записках, которые вы передаете игрокам на поле?

— Исходя из того, как я себя веду, только мат и «Давайте вперед» (улыбается). Только так и никак иначе.

— Записки на иностранных языках кто пишет?

— Итальянский язык создан для оперы, французский для любви, немецкий для философии, но когда на ногу падает молоток, даже эскимос начинает говорить по-русски (улыбается).

Иностранцы прекрасно понимают, что там написано, – сказал Гончаренко.

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