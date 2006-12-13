ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой

ЦСКА планирует усилиться во время зимнего трансферного окна.

По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца , который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

Кроме того, московский клуб может подписать центрального защитника. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко недоволен приобретенными ранее Седриком Гогуа и , а также ветераном команды Кириллом Набабкиным.

Ранее стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ получит более 75% акций ЦСКА, а Евгений Гинер останется президентом.