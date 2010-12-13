Главный тренер «Манчестер Сити» может покинуть клуб в конце этого сезона по условиям своего контракта, сообщает The Times.

По информации источника, в соглашении прописана опция о расторжении в конце текущего сезона. Контракт Гвардиолы с действует до лета 2021 года после того, как он был продлен в мае прошлого года. Однако если тренер решит уйти, то может сделать это за 12 месяцев до окончания контракта.

Пока ни со стороны клуба, ни со стороны Гвардиолы нет желания активировать эту опцию, несмотря на неудачные выступления «Ман Сити» в АПЛ.

Однако если Гвардиола и «Сити» договорятся о расторжении контракта после этого сезона, то клуб могут возглавить или экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, или работающий в Брендан Роджерс. Сообщается, что в «Ман Сити» обоих тренеров считают подходящими кандидатурами.

Также источники в клубе подчеркивают, что преждевременно рассматривать возможность расторжения контракта Гвардиолы с «Сити», так как тренер привязан к клубу и сумел выиграть два прошлых розыгрыша АПЛ.

Сейчас «Ман Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.