Сильвестр Игбоун: «С расизмом в России не сталкивался ни разу за 5 лет»

Форвард Сильвестр Игбоун высказался о расизме в России.

«Люди в разговоре со мной часто называют Россию расистской страной. Но как я могу сказать так же, если никогда не сталкивался здесь с расизмом? За пять лет – ни разу.

Знаю, что это происходит, в любой стране есть расисты. Вопрос в том, как футболисты на это реагируют. Кидают на поле банан или ухают – кто-то плачет и уходит с поля, а Дани Алвес съел банан и продолжил игру. Если я когда-то услышу оскорбления, не буду слушать – лучше делать свою работу», – сказал Игбоун.

Нигериец играет в РПЛ с 2015 года, когда подписал контракт с «Уфой». В сентябре нападающий перешел в «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2019/20.