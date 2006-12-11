Мэттью Макконахи: «Футбол в США может обойти хоккей и бейсбол по популярности»

Актер Мэттью Макконахи, посетивший матч с «Лиллем» в Лиге чемпионов, высказался о развитии футбола в США.

«Пока американцы будут уезжать в Европу, Пулишич останется на вершине. Надеюсь, мы сможем увидеть еще больше подобного. Здорово видеть Пулишича здесь. Надеюсь, он продолжит держать уровень, и все больше американцев будут до него добираться.

Молодежный футбол в Америке огромен, он развивается. Надеюсь, в течение 8-10 лет мы увидим поколение, которое сможет играть на высоком уровне во всем мире.

Не думаю, что он когда-либо превзойдет американский футбол или баскетбол по популярности, посмотрим. Но футбол может опередить хоккей и бейсбол», – сказал Макконахи.

Макконахи посетил матч «Челси» с «Лиллем» и сфотографировался с Лэмпардом и Пулишичем

Бонусы, страховка ставок и другие подарки букмекеров – можно ли их отыграть?