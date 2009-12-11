Продюсер фильма «Я не Дзюба» о том, снимется ли сам Артем: «Финансовый вопрос пока решается, рано говорить»

Продюсер Александр Голутва, участвующий в создании фильма «Я не Дзюба», прокомментировал возможность привлечения к съемкам самого футболиста.

«Пока еще преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат.

Я не сомневаюсь, что все будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно», – сказал Голутва.

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