Семак, Черевченко, Евсеев, Парфенов и Шипшев – претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ

РПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера чемпионата России в декабре.

На награду претендуют: Сергей Семак ( ) — 6 очков в 2 матчах, 1-е место в турнирной таблице; Игорь Черевченко («Арсенал») — 6 очков в 2 матчах, 6-е место; Вадим Евсеев («Уфа») — 6 очков в 2 матчах, 7-е место; Дмитрий Парфенов ( ) — 4 очка в 2 матчах, 9-е место; Тимур Шипшев («Тамбов») — 4 очка в 2 матчах, 11-е место.

Лучшего тренера месяца совместно выберут болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

В ноябре лучшим выбрали Сергея Первушина из «Тамбова», который был исполняющим обязанности главного тренера, однако у него нет нужной лицензии, поэтому формально возглавляет команду Тимур Шипшев.

😎 Кто из наставников был лучшим в декабре?



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📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/J4faaMeMNU — Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 10, 2019

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