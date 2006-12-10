«Спартак» покроет Ананидзе разницу в зарплате в новом клубе. «Крылья» отказались от Гулиева («Бизнес Online»)

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«Спартак» планирует расстаться с хавбеками Жано Ананидзе и Аязом Гулиевым.

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сказал 27-летнему грузину, что ему будет трудно пробиться в основной состав, и предложил рассмотреть вариант с переходом в другой клуб, сообщает «Бизнес Online».

Если Ананидзе найдет себе новую команду, то «Спартак» покроет разницу в зарплате до декабря следующего года. Сейчас Жано получает 1,7 млн евро в год.

Также Тедеско не видит в составе Гулиева, которому также предложили уйти в другую команду. При этом 23-летнего россиянина предлагали «Крыльям Советов» на правах аренды, но те отказались.

Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел 6 игр в РПЛ.

Гулиев перешел в «Спартак» из «Ростова» в январе 2019 года. Он сыграл 11 матчей в этом сезоне чемпионата России.

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