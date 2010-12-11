🚀Тренер вратарей «Локо» заказал пушку для ударов по воротам за 25 тысяч евро

Тренер вратарей Заур Хапов рассказал Sports.ru о работе с голкиперами.

«Я заказал пушку для ударов по воротам. В Италии уже видел такую, а во время чемпионата мира присмотрелся к ней еще раз. У нас на базе жила сборная Ирана, они приехали с такой пушкой.

Два дня изучал: она с любой силой и в любую точку бьет. Хочу, например, отработать, чтобы он дальней рукой мячи отбивал. Заряжаю ее в определенную точку – она туда бьет и бьет.

Может закручивать вокруг манекена, тоже очень полезно. Я же не могу так все удары бить, как она. Да и никто не сможет.

В общем, заказал – 25 тысяч евро стоит, Кикнадзе все подписал. На сборах в Марбелье уже должны ее использовать», – сказал тренер.

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