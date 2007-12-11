Гильерме о голах между ног: «Из-за роста и длинных ног мне туда залетает чаще, чем другим»

Голкипер и сборной России Гильерме рассказал Sports.ru, почему пропускает голы между ног.

«Так получается из-за роста и длинных ног. Очевидно, из-за этого между ног пространство больше, чем у остальных, а мячу легче проскочить.

Поэтому мне туда и залетает чаще, чем другим. Тут ничего не сделаешь», – сказал Гильерме.

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