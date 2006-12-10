«ПСЖ» готов рассмотреть продажу Неймара летом примерно за 180 млн евро

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«ПСЖ» готов выслушать предложения о трансфере нападающего Неймара летом, сообщает Marca.

27-летний бразилец останется во Франции до конца сезона, но позиция игрока осталась прежней – он намерен уйти из клуба.

При этом «ПСЖ» готов отпустить Неймара и будет рассматривать предложения около 180 млн евро. Ранее парижане просили за футболиста 300 млн.

Неймар прошлым летом был близок к переходу в «Барселону», однако трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 8 матчей, забив 6 голов. Его статистику можно изучить здесь.

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