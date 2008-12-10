⭐Sports.ru ищет новую звезду соцсетей

Если вы обожаете спорт и хотите делать его лучше вместе с нами, есть отличная новость – мы открываем вакансию редактора социальных сетей Sports.ru!
Что нужно будет делать: делать наши соцсети мощнее каждый день, искать и придумывать вирусный контент, предлагать новые форматы, а еще быстро учиться и расти вместе с компанией.
Вам точно стоит написать нам, если:
– вы кайфуете от нешаблонного решения задач;
– вы уверены в своем чувстве юмора;
– горите от желания интересно рассказывать о спорте;
– понимаете, как работают соцсети («ВКонтакте», твиттер, фейсбук, инстаграм, телеграм – и не только они);
– отлично владеете русским языком и понимаете английский;
– знаете, как работают простейшие функции фотошопа.
Что есть у нас:
– классная команда;
– возможность расти и получать новые задачи;
– возможность удаленной работы;
– индивидуальный график.
Так, супер, я очень хочу попасть на Sports.ru! А что нужно сделать?
1. Написать на social@sports.ru с темой «Редактор соцсетей».
2. Рассказать о себе, о своем опыте (он, кстати, не обязателен) и о том, почему мы должны взять именно вас.
3. Получить тестовое задание и выполнить его.
4. Дождаться рецензии на тестовое задание.
Комментарии