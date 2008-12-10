⭐Sports.ru ищет новую звезду соцсетей

Если вы обожаете спорт и хотите делать его лучше вместе с нами, есть отличная новость – мы открываем вакансию редактора социальных сетей Sports.ru!

Что нужно будет делать: делать наши соцсети мощнее каждый день, искать и придумывать вирусный контент, предлагать новые форматы, а еще быстро учиться и расти вместе с компанией.

Вам точно стоит написать нам, если:

– вы кайфуете от нешаблонного решения задач;

– вы уверены в своем чувстве юмора;

– горите от желания интересно рассказывать о спорте;

– понимаете, как работают соцсети («ВКонтакте», твиттер, фейсбук, инстаграм, телеграм – и не только они);

– отлично владеете русским языком и понимаете английский;

– знаете, как работают простейшие функции фотошопа.

Что есть у нас:

– классная команда;

– возможность расти и получать новые задачи;

– возможность удаленной работы;

– индивидуальный график.

Так, супер, я очень хочу попасть на Sports.ru! А что нужно сделать?

1. Написать на social@sports.ru с темой «Редактор соцсетей».

2. Рассказать о себе, о своем опыте (он, кстати, не обязателен) и о том, почему мы должны взять именно вас.

3. Получить тестовое задание и выполнить его.

4. Дождаться рецензии на тестовое задание.