Владимир Федотов: «Что Сутормин уйдет, было ясно еще до конца прошлого сезона»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, возглавивший «Сочи», в блоге «Открытое письмо» на Sports.ru рассказал о работе с хавбеком «Зенита» .

«То, что Сутормин уйдет [из «Оренбурга»], было понятно еще до окончания прошлого сезона. Мы говорили о том, как переводили его на фланг обороны, но с Лешей мы много работали и над психологией. В первой части прошлого сезона, если у него игра не шла сразу, его можно было менять: он расклеивался и уже не мог собраться. Еще Сутормин проваливался, когда на стадион приезжала семья.

Мы пришли к тому, что при подготовке к матчу игрок должен анализировать свои лучшие действия, визуализировать то, что хочет сделать на поле. Читал интервью Дрогба – он вот представлял, как забивает в девятку. Это настрой топового игрока. Я не знаю как, но это работает. Задача тренера – довести эту мысль до еще молодого игрока», – сказал Федотов.

Открытое письмо Владимира Федотова: прощание с «Оренбургом», который он делал интересным даже с подбитым составом