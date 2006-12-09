19 польских фанатов задержали в Калининграде в ноябре. Они приехали драться с болельщиками «Спартака»

19 фанатов «Легии» были задержаны в Калининградской области 9 ноября.

Болельщики приехали в Россию для потасовки с фанатами , планировалась драка голыми руками с участием 33 человек с каждой из сторон.

Эта драка планировалась как реванш после 2016 года, когда в похожей стычке в Латвии вышли победителями фанаты красно-белых .

Драка должна была пройти около трассы между польской границей и Калининградом. При этом фанаты «Спартака» заверили поляков, что полиция не помешает этой встрече, так как получила взятку. Как только фанаты «Легии» пришли на оговоренное место, их окружили несколько десятков вооруженных полицейских в сопровождении беспилотников и вертолетов.

После задержания и допроса польским фанатам предъявили обвинения в нарушении условий пребывания на территории РФ. В итоге болельщиков экстрадировали в Польшу и запретили въезд на территорию России в течение пяти лет.