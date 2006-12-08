«Лестер» одержал рекордную восьмую победу подряд в АПЛ и оторвался от «Ман Сити» на 6 очков

на выезде разгромил «Астон Виллу» (4:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Команда тренера продлила победную серию до восьми игр в Премьер-лиге. Это лучший результат в истории клуба. В последний раз «лисы» проиграли 5 октября «Ливерпулю» (1:2).

Ранее «Лестер» победил «Бернли» (2:1), «Саутгемптон» (9:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Арсенал» (2:0), «Брайтон» (2:0), «Эвертон» (2:1) и «Уотфорд» (2:0).

«Лестер» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков в 16 играх и опережая «Манчестер Сити» (3-е место) на 6 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 8 баллов.