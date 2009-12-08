Сарри про 1:3 с «Лацио»: «Удаление Куадрадо – явная ошибка. Роналду возвращается на высокий уровень»

Главный тренер Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в матче Серии А.

«Бьянконери» проиграли впервые в сезоне.

«Мы отлично провели первый тайм, но, к сожалению, пропустили в концовке, когда для нас было важно идти вперед.

Затем результат обусловили неблагоприятные для всех эпизоды. Мы проиграли матч, в котором играли хорошо, когда были в равных составах.

Я не согласен с тем, что в эпизоде с удалением Куадрадо у соперника была явная возможность забить. Думаю, желтая была бы справедливым наказанием, о чем изначально думал и рефери (Микаэль Фаббри – прим. Sports.ru).

Но мы фокусируемся только на вещах, которые можем контролировать, и в этом случае была явная ошибка.

В воскресенье Бентанкур пройдет медицинские тесты. Он сейчас важен для команды.

Роналду вернулся к тренировкам и возвращается на очень высокий уровень», – сказал Сарри в интервью DAZN.