Пеп Гвардиола: «Ман Сити» проиграл 1:2, но мы фантастическая команда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от (1:2) в 16-м туре АПЛ.

«Да, мы проиграли 1-2, но я поздравляю свою команду. Мои игроки сыграли фантастически, мы фантастическая команда.

Соперник действовал очень быстро и иногда было сложно при потере мяча. старался и очень много раз добирался до последней трети поля.

Что касается гонки за титул, мы должны двигаться дальше, есть много вещей, ради которых можно играть. Ситуация сложная, потому что у соперников невероятные серии: 15 побед из 16.

Я знаю, что мы представляем из себя как команда. Я рад работать с этими ребятами. Мы пытались. К сожалению, мы забили поздно и не смогли изменить результат», – сказал Гвардиола.