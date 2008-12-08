Сульшер о 2:1 с «Ман Сити»: «МЮ» должен был выигрывать с разницей в 3-4 гола»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 16-го тура АПЛ с (2:1).

«Мы запомним этот матч. Мы смотрелись очень опасно, когда получали мяч и шли вперед против, возможно, лучшей команды мира.

«Манчестер Сити» – невероятная команда, и добиться такого результата, как мы, создать столько моментов...

Мы должны были выигрывать с разницей в 3-4 мяча, но вратарь сыграл хорошо.

У них сложно забрать мяч. Они могут «раскатывать» соперников, но мы смотрелись опасно каждый раз, когда шли вперед, благодаря нашей скорости и угрозе, исходящей от наших игроков.

Неважно, где ты отбираешь мяч, важно правильно им распорядиться», – сказал Сульшер.