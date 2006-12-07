Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, зачем зашел в судейскую комнату после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Во-первых, хотелось бы сказать, что мы проиграли не из-за ошибок судей или чего-то еще, мы проиграли этот матч, потому что своей игрой заслужили его проиграть.

У нас был нормальный разговор в судейской, мы пришли туда, постучались, попросили разрешения зайти.

Я попросил судей дать мне широкий развернутый ответ по поводу судейских решений, которых было пять. На этом разговор был закрыт», — сказал Тедеско.

На матче «Зенит» – «Спартак» работала бригада судей во главе с Виталием Мешковым.

Семак обыграл Тедеско прессингом и заменами. В большинстве «Спартак» был слишком предсказуем