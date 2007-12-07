Бакаев о матче с «Зенитом»: «ВАР должен был реагировать на неоднозначные ситуации»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, комментируя игру с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ (0:1), высказался на тему судейства и работы ВАР.

– Матч нам не удался. Думаю, во многом потому, что у нас молодая команда. Я и сам перегорел. Буквально бредил предстоящей игрой. Особенно с учетом поражения в первом круге.

При этом не могу сказать, что «Зенит» показал что-то особенное, хотя лидирует в чемпионате с большим отрывом. Считаю, это говорит о нашем потенциале. Не стоит забывать, что многие футболисты «Спартака» провели только десять туров вместе. Все в наших ногах. Мы точно можем вырасти в очень сильную команду!

— После матча в Петербурге снова горячо обсуждалось судейство…

— На поле я не обращаю внимания на спорные моменты, давно перестал разговаривать с судьями. Все ошибаются, это нормально. Но на нашем матче работала система ВАР, и тот арбитр, который сидел за ней, должен был реагировать на неоднозначные ситуации. Впрочем, ни в коем случае нельзя винить в результате судейские ошибки.

В первую очередь нужно разобрать свои. Нам нужно было играть лучше. «Зенит» грамотно действовал от обороны, но не блистал в атаке. Все было довольно стандартно: хозяева играли через забросы на Дзюбу, – сказал Бакаев.

На матче «Зенит» – «Спартак» работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.