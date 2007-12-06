Уткин о задержаниях фанатов: «Мы вступились за Голунова, актеры – за Устинова. Фанам можно придумать мирную акцию»

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Журналист Василий Уткин поделился мнением о задержанных болельщиках в Санкт-Петербурге после матча «Зенит» – «Спартак» (1:0).

«Вот и покатилось колесо. Не хочу быть злорадным и зловещим, но, как показала практика последних месяцев и недель, останавливается подобное колесо очень неохотно.

Мы, журналисты, как-то раз остановили это колесо, когда дело касалось нашего коллеги – Ивана Голунова, потому, что мы хорошо знаем Ивана и хорошо знаем, что это обвинение облыжно, огульно, стозевно и лайя.

Позднее казус абсолютной несправедливости случился с актером московского театра, и актеры московских театров, включая самых-самых-самых, заступились за него и пошли с одиночными пикетами к соответствующему ведомству.

Я ни к чему не призываю болельщиков, но я вот смотрю и жду. Болельщики в России пытались казаться единым если не коллективом, то, по крайней мере, сообществом. Я не призываю к протесту. Я просто анализирую события.

Болельщики, вас много, вы во всех городах. Раньше вас опасались. Давайте посмотрим, как вы отреагируете на то, что ваших же товарищей или ваших оппонентов забрали и ничего не говорят. А вы в массе своей знаете лишь одно из имен задержанных. Ну, как-то это нехорошо.

Дело не в том, чтобы призывать к протесту, упаси меня бог. Я никого ни к чему не призываю. Я все еще считаю себя журналистом. Я просто анализирую события.

История с журналистом Иваном Голуновым, история с артистом Павлом Устиновым – многие их воспринимают как то, что журналисты вступаются только за своих, а артисты своих отбивают. Нет, эта история совершенно про другое, про то, что своих не бросают, а не про то, что все остальные чужие.

У болельщиков есть целый тур чемпионата России. Можно, в конце концов, придумать какую-то мирную, сугубо мирную и очень вежливую, акцию в поддержку задержанных болельщиков. Я надеюсь, она будет услышана, тем более там, где-то наверху, очень разные голоса раздаются», – сказал Уткин.

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