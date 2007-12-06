Главред CdS о «Черной пятнице»: «Что тут расистского? Счастлив, что выбрал этот заголовок»

Главный редактор Corriere dello Sport Иван Дзаццарони выступил в защиту скандальной обложки газеты «Черная пятница» с изображением защитника «Ромы» Криса Смоллинга и форварда Ромелу Лукаку.

«Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что такого расистского в этом заголовке? Вы знаете, сколько заголовков, подобных этому, я сделал за последние 40 лет? Почему я должен объясняться перед какими-то людьми из интернета?

Лукаку и Смоллинг на обложке – это сильный посыл. Это два отличных игрока. Они оба играли в «Манчестер Юнайтед». А «черная пятница» сейчас повсюду из-за распродаж. Почему бы это не использовать?

Если люди хотят сражаться против расизма, то им стоит обратить внимание на более серьезные случаи. Этот заголовок, как уже было объяснено, не может быть назван расистским.

Те, кто говорят, что звуки обезьян на стадионе – это не расизм, достойны позора. Это же был просто заголовок, который хорошо подходит к контексту ситуации.

Если мы продолжим накладывать вето на все, чтобы угодить какому-то ложному морализму, тогда никто не сможет писать ни о чем.

Я получил несколько звонков от клубов из Серии А. Они рассылали в чатах такие сообщения: «Что мы теперь должны делать? Мы все должны присоединиться к атаке на это издание?»

Они не читали статью, не поняли ее. Правда в том, что они ничего не делали десятилетиями и просто хотят очистить свою совесть. Я счастлив, что выбрал этот заголовок», – сказал Дзаццарони в интервью Radio 24.

Обложка «Черная пятница» с Лукаку и Смоллингом: все говорят о расизме, а газета отвечает, что просто гордится игроками