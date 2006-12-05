Семак о Кокорине: «Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство обсудит условия контракта»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с Александром Кокориным.
Форвард вышел из тюрьмы в середине сентября, но пока не имеет права быть заявленным за петербургский клуб.
– Статус Кокорина сейчас – тренируется с основой?
– Да, он тренируется с момента возвращения.
– Он получает сейчас какие-то символические деньги.
– Да, он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал, что умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения.
– Его зарплата сейчас сопоставима с зарплатой кондуктора, насколько я знаю. И точно не предполагает похода в «Пробку» на Добролюбова.
– Думаю, он все же успел что-то подкопить. И может себе позволить сходить [в ресторан].
– Но я очень надеюсь, что он благоразумно не будет этого делать.
– Пусть ходит куда хочет. Главное понимать: быть медийной фигурой – это очень ответственно, нужно показывать хороший пример будущему поколению.
– Много говорили о сложностях с коленом. При этом с его выходом на свободу они как-то рассосались. Насколько я понимаю по всем косвенным показателям, Саша здоров.
– Нет, они никуда не рассосались. Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его – упражнений, лечения. Нужно ориентироваться на свои проблемы. При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно совершенно не мешает ему тренироваться дальше, — сказал Семак.