Семак о Кокорине: «Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство обсудит условия контракта»

Главный тренер Сергей Семак рассказал о ситуации с Александром Кокориным.

Форвард вышел из тюрьмы в середине сентября, но пока не имеет права быть заявленным за петербургский клуб.

– Статус Кокорина сейчас – тренируется с основой?

– Да, он тренируется с момента возвращения.

– Он получает сейчас какие-то символические деньги.

– Да, он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал, что умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения.

– Его зарплата сейчас сопоставима с зарплатой кондуктора, насколько я знаю. И точно не предполагает похода в «Пробку» на Добролюбова.

– Думаю, он все же успел что-то подкопить. И может себе позволить сходить [в ресторан].

– Но я очень надеюсь, что он благоразумно не будет этого делать.

– Пусть ходит куда хочет. Главное понимать: быть медийной фигурой – это очень ответственно, нужно показывать хороший пример будущему поколению.

– Много говорили о сложностях с коленом. При этом с его выходом на свободу они как-то рассосались. Насколько я понимаю по всем косвенным показателям, Саша здоров.

– Нет, они никуда не рассосались. Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его – упражнений, лечения. Нужно ориентироваться на свои проблемы. При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно совершенно не мешает ему тренироваться дальше, — сказал Семак.