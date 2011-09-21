Семак о Кокорине: «Жалко и обидно, когда человек теряет два года. Он более чем искупил вину»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации с форвардом Александром Кокориным, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– РФС отказал в регистрации Кокорина. Он будет тренироваться индивидуально?

– Мы тестируем, смотрим в каком состоянии его колено и мышцы. Начнет работать индивидуально, когда будет готов, будет работать в общей группе.

Мы не знали, что возможен отказ. Естественно, была негативная реакция с моей стороны, это абсолютно читаемо. Каждый игрок уровня Саши для тренера – большой плюс.

У него было предложение из-за рубежа, но он может выезжать только по специальному разрешению, а работать там он не может. Поэтому он будет тренироваться тут, играть в товарищеских матчах

– Вы так же рассчитываете на Кокорина весной?

– Еще больше. Конечно, жалко и обидно, когда человек в расцвете сил теряет два года. Он более чем искупил вину.

Его никто не защищает и не оправдывает, но он с чистой совестью все искупил. Это мое мнение.

– Почему «Зенит» не озвучил условия контракта Кокорина?

– Они были взаимосвязаны с решением РФС. Одно дело – когда игрок может играть, другое – только тренироваться. Я абсолютно не критикую РФС, высказываю свое мнение относительно конкретных решений.

Не критикую власть, я далек от политики – высказываю свое мнение. По решению суда и по решению РФС. Возможно, не будь на этом месте Кокорин, решение было бы другим. Не могу сказать это на сто процентов. Два года вне футбола – очень много для всех. Это то дело, которым он живет.

– Вы за то, чтобы закон был более гибким?

– Вы же понимаете, никто не мог предусмотреть такую ситуацию. Обсуждать или нет – есть власти, которые принимают решения, я на них не влияю. Возможно, на будущее будут внесены коррективы.

Пять минут в ночь с 16-го на 17-е... это не мне решать. Моя работа – тренировать, но мнение свое я могу высказывать по любому поводу, так же как и вы, – сказал Семак.

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