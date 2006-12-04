Гвардиола о чемпионской гонке: «Все говорят, мы выбыли. Мы же думаем о следующей игре»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги матча 15-го тура АПЛ с «Бернли» (4:1).

«Трудно контролировать мощь . Мы играли, делая невероятное количество передач, нам это и было нужно.

Играть здесь непросто, но в первом тайме мы дали сопернику лишь один шанс, действовали умно и провели хороший матч.

Сегодня счет 4:1, но то же самое было в игре с «Ньюкаслом», однако они имели два шанса и забили оба. Но наша игра была схожей. Мы в целом хорошо двигаемся в последних встречах.

Нам был нужен . Я очень рад за него, он невероятный боец. Хочу от него именно этого – агрессии на его позиции. Важен менталитет, в его классе сомнений нет. Он так важен для нас и сегодня забил два восхитительных гола.

был шикарен. Он здорово выходит из обороны в атаку. Он молод, а его физическая форма великолепна. Родри хочет учиться, он готов, поэтому мы всегда можем рассчитывать на него.

Что касается чемпионской гонки, то я не знаю. Все говорят, что мы выбыли, у нас нет шансов. Мы же думаем о себе и о следующей игре.

Глупо думать о том, сколько раз надо победить, чтобы быть рядом. Сейчас начало декабря, безумная игра начинается. Игра за игрой», – сказал тренер.

сократил до 8 очков отставание от «Ливерпуля», у которого матч в запасе.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Сити».