Гвардиола о чемпионской гонке: «Все говорят, мы выбыли. Мы же думаем о следующей игре»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча 15-го тура АПЛ с «Бернли» (4:1).
«Трудно контролировать мощь «Бернли». Мы играли, делая невероятное количество передач, нам это и было нужно.
Играть здесь непросто, но в первом тайме мы дали сопернику лишь один шанс, действовали умно и провели хороший матч.
Сегодня счет 4:1, но то же самое было в игре с «Ньюкаслом», однако они имели два шанса и забили оба. Но наша игра была схожей. Мы в целом хорошо двигаемся в последних встречах.
Нам был нужен Габриэл Жезус. Я очень рад за него, он невероятный боец. Хочу от него именно этого – агрессии на его позиции. Важен менталитет, в его классе сомнений нет. Он так важен для нас и сегодня забил два восхитительных гола.
Родри был шикарен. Он здорово выходит из обороны в атаку. Он молод, а его физическая форма великолепна. Родри хочет учиться, он готов, поэтому мы всегда можем рассчитывать на него.
Что касается чемпионской гонки, то я не знаю. Все говорят, что мы выбыли, у нас нет шансов. Мы же думаем о себе и о следующей игре.
Глупо думать о том, сколько раз надо победить, чтобы быть рядом. Сейчас начало декабря, безумная игра начинается. Игра за игрой», – сказал тренер.
«Ман Сити» сократил до 8 очков отставание от «Ливерпуля», у которого матч в запасе.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Сити».