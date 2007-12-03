10% россиян считают, что Россия выиграет Евро-2020. 35% будут следить за турниром

ВЦИОМ изучил отношение россиян к участию сборной России в финальной части Евро-2020.

За Евро-2020 будут следить 35% россиян, еще 41% скорее не будут смотреть матчи, 24% – не определились или не знали о Евро. В разной степени интересуются футболом 40% россиян, чаще – старше 60 лет (50%) и мужчины (49%), а каждый четвертый (25%) обычно следит за матчами Евро. Болеть за сборную будут 85% опрошенных.

54% опрошенных знают, что Россия пробилась в финальную часть чемпионата Европы. Мужчины чаще – 62%. О том, что матчи примет в том числе и Санкт-Петербург, знает 44% россиян, выше эта доля среди 45-59-летних и респондентов старше 60 (48% и 65% соответственно).

О результатах жеребьевки знает 13% опрошенных, следили за ее трансляцией 5%. Больший интерес к результатам жеребьевки проявили мужчины и россияне старше 60 лет – среди них доля знающих или следивших за ходом жеребьевки составляет 24% и 28% соответственно.

50% считают, что России повезло с соперниками по группе. Фаворитом группы 24% считают Бельгию, а 22% полагают, что все команды примерно одинаковы по силе. 28% считают, что Россия займет второе место в группе, 20% рассчитывают на первое.

19% предполагают, что Россия дойдет до 1/4 финала, 16% – до 1/8 финала, 14% – до полуфинала, в победу верят 10%.