Быстров в инстаграме ответил, ждет ли он гей-парадов в РФ: «Каждый день»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров развил тему гей-парадов.

35-летний экс-футболист, комментируя задержания фанатов «Спартака» после матча РПЛ с «Зенитом» (0:1) заявил: «Просто так никого не забирают. Не нравится – вон Европа, там и гей-парады можно проводить».

Затем он пришел в комментарии к посту в инстаграме Sports.ru. На реплику «Небось ждешь гей-парада в России» Быстров отреагировал так: «Каждый день».