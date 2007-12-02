Виктор Гончаренко: «Кажется, вот-вот мы должны взлететь в таблице, но это «вот-вот» никак не происходит»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды в матче 18-го тура РПЛ против тульского (0:1).

«Футбол не терпит слов, что хорошо играл, что не везло. Если не забиваешь голы, то сложно победить. До пропущенного гола не подпускали соперника к нашим воротам. Первый момент же закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15-20 минут. Потом удалось прийти в себя, но не смогли забить, на фоне усталости начали играть через центр.

Моментов хватало и в первом тайме, и во втором. Это футбол. Если посмотреть на результаты тех, кто играет в еврокубках, то, за исключением «Зенита», все смотрятся тяжело. И «Краснодар», и мы, но это не оправдание. Если посмотреть таблицу, то постоянно кажется, что вот-вот мы должны взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит.

Чалов провел не самый лучший матч? Формально мы можем выпустить другого нападающего — Такума, Бийол. Но проблема в другом. У нас нет полузащитников, которые открываются за спину. Если убрать Чалова, то мы совсем потеряем эту опцию.

Пропущенный гол? Если центральный защитник вклинивается в атаку, то он должен делать точную передачу. Но проблема не только в Магнуссоне, нападающие должны открываться за спину, а мы идем в недодачу. Так что есть вина и группы атаки, которая не могла Магнуссону своими открываниями», — сказал Гончаренко.