Александр Медведев: «Касание Ракицкого никак не попадает под категорию игры рукой»

Генеральный директор Александр Медведев оценил работу судей в матче чемпионата России со «Спартаком» (1:0).

«В первом тайме «Зенит» полностью контролировал ход игры, создавал опасные моменты, забил гол. А играть вдесятером против очень непросто.

Но «Зенит» продолжал атаковать, имея два стопроцентных момента Ерохина и Дзюбы. Победа тяжелая, но абсолютно заслуженная.

По поводу удаления Оздоева – правила можно читать формально. А можно рассмотреть и понять, что это за удар: умышленный или же касание.

Большинство специалистов считают, что с учетом желтой карточки Оздоева наказывать его второй желтой в этом эпизоде было нельзя. Тогда, возможно, игра развивалась бы по-другому.

Читал, что Тедеско возмущался по поводу пенальти. Но если внимательно прочитать изменения в правилах по поводу назначения пенальти за игру рукой, касание Ракицкого никак не попадает под категорию игры рукой, заслуживающей пенальти.

В моменте с забитым мячом спорить вообще не надо. Никакого нарушения не было. Если мы будем считать это нарушением, футбол нужно переименовать в балетный футбол. Судейская бригада вчера отработала квалифицированно», – сказал Медведев.

Сергей Хусаинов: «Ракицкий остановил мяч рукой. 500% пенальти. Еще одна ошибка Мешкова»

Рука Ракицкого – самый спорный момент из матча «Спартака» и «Зенита». Но Вилков прав, что не порекомендовал пенальти